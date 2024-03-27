Федосов Минай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти06.11.1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Федосов Фёдор
Рождение ребёнка
26.02.1838
Сын: Федосов Прокопий
Мать ребёнка: Федосова Мария
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1843
Дочь: Курлаева Екатерина Минаевна
Мать ребёнка: Федосова Мария
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федосов Роман
Мать ребёнка: Федосова Мария
Рождение ребёнка
14.07.1848
Дочь: Медведева Марина
Мать ребёнка: Федосова Мария
Рождение ребёнка
26.10.1851
Дочь: Праскевна
Мать ребёнка: Федосова Мария
Рождение ребёнка
11.04.1853
Сын: Федосов Василий
Мать ребёнка: Федосова Мария
Рождение ребёнка
14.03.1855
Сын: Федосов Алексей
Мать ребёнка: Федосова Мария
Смерть
06.11.1887
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно