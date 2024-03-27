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Федосов Минай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

06.11.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Федосов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1838

Сын: Федосов Прокопий

Мать ребёнка: Федосова Мария

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1843

Дочь: Курлаева Екатерина Минаевна

Мать ребёнка: Федосова Мария

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Федосов Роман

Мать ребёнка: Федосова Мария

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1848

Дочь: Медведева Марина

Мать ребёнка: Федосова Мария

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1851

Дочь: Праскевна

Мать ребёнка: Федосова Мария

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.04.1853

Сын: Федосов Василий

Мать ребёнка: Федосова Мария

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.1855

Сын: Федосов Алексей

Мать ребёнка: Федосова Мария

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.11.1887
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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