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Кимасов Леонид Анатольевич

Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кимасов Анатолий Гаврилович

Мать: скрыто настройками приватности

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
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