Ахатов Микдам Соматович
Место рождения
Дата рожденияОколо 24.04.1926
Дата смерти08.08.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 24.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1952
Дочь: Юдина Гальсия Микдамовна
Мать ребёнка: Ахатова Хабиря Ильясовна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
08.08.2004
Москва, город федерального значения Москва