Ахатов Микдам Соматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахатов Микдам Соматович

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Место рождения

Кадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 24.04.1926

Дата смерти

08.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1952

Дочь: Юдина Гальсия Микдамовна

Мать ребёнка: Ахатова Хабиря Ильясовна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
08.08.2004
Москва, город федерального значения Москва
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