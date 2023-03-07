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Лаптев Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

1987

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: Лаптев Владимир Викторович

Мать: Лаптева Ольга Валентиновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
27.07.2012

Жена: Легович Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
11.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легович Светлана Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легович Светлана Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер измерительные и управляющие системы
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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