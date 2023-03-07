Лаптев Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Бракосочетание
27.07.2012
Рождение ребёнка
11.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легович Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
14.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легович Светлана Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер измерительные и управляющие системы
Место жительства
Неизвестно