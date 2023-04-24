Говорухин Кузьма Никитич
Место рождения
Дата рождения25.10.1886
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1886
Бракосочетание
25.10.1904
Рождение ребёнка
14.11.1905
Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична
Рождение ребёнка
24.04.1908
Дочь: Говорухина Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична
Рождение ребёнка
13.12.1909
Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: Говорухина Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична
Рождение ребёнка
20.01.1913
Дочь: Говорухина Ксения Кузьминична
Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична
Рождение ребёнка
05.09.1914
Дочь: Говорухина Надежда Кузьминична
Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична
Смерть
После 1915