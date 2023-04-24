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Говорухин Кузьма Никитич

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.10.1886

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1886

Отец: Говорухин Никита Харитонович

Мать: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1904

Жена: Говорухина Анна Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1905

Сын: Говорухин Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1908

Дочь: Говорухина Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1909

Сын: Говорухин Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Говорухина Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: Говорухина Ксения Кузьминична

Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1914

Дочь: Говорухина Надежда Кузьминична

Мать ребёнка: Говорухина Анна Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1915
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