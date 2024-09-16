Григорьичева Матрёна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Григорьичев Алексей Ильич
Отец ребёнка: Григорьичев Илья Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Григорьичева Елена Ильинична
Отец ребёнка: Григорьичев Илья Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Отец ребёнка: Григорьичев Илья Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Григорьичева Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Григорьичев Илья Семёнович
Смерть
Неизвестно