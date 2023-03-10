Надеждин Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждин Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Надеждин Илья Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Надеждин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Надеждина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
После 1891

Сын: Надеждин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Надеждина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
После 1898

Дочь: Ермакова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Надеждина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Надеждин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Надеждина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеждина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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