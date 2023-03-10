Надеждин Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Надеждин Илья Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
После 1890
Сын: Надеждин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Надеждина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
После 1891
Сын: Надеждин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Надеждина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
После 1898
Дочь: Ермакова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Надеждина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Надеждин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Надеждина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно