Будрина Валентина1 Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будрина Валентина1 Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение

Отец: не указан

Мать: Будрина-Бабушка По Отцу Дарья

Смерть
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