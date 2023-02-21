Филипенко Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1951
Сын: Филипенко Александр Борисович
Отец ребёнка: Филипенко Борис Степанович
Дружба, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипенко Людмила
Отец ребёнка: Филипенко Борис Степанович
Смерть
Неизвестно