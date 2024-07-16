Стефанида Ананиева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефанида Ананиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 19.08.1941

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Григорьев

Рождение ребёнка
19.06.1901

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Заноги, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 19.08.1941
19.08.1941 эвакуация из блокадного Ленинграда

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