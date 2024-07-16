Стефанида Ананиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 19.08.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
19.06.1901
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Заноги, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 19.08.1941
19.08.1941 эвакуация из блокадного Ленинграда