Кононова Раиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Раиса Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1024

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

м
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1024

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыхова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Пыхов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыхов Генадий Михайлович

Отец ребёнка: Пыхов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
20.03.1956

Сын: Пыхов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Пыхов Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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