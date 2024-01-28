Кононова Раиса Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1024
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1024
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыхова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Пыхов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыхов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1956
Отец ребёнка: Пыхов Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно