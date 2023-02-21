Кропачева Ирина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кропачев Павел Ермолаевич
Отец ребёнка: Кропачев Ермолай Самоилович
Рождение ребёнка
19.12.1847
Отец ребёнка: Кропачев Ермолай Самоилович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Кропачев Ермолай Самоилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно