Данилова (Иевская) Юлия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1978
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горланова Дарина Степановна
Отец ребёнка: Горланов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горланов Степан
Развод
Неизвестно
Муж: Данилов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Алексей