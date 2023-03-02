Данилова (Иевская) Юлия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Иевская) Юлия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1978

Отец: Иевский Борис Васильевич

Мать: Иевская Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горланова Дарина Степановна

Отец ребёнка: Горланов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горланов Степан

Развод
Неизвестно

Муж: Данилов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Алексей

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