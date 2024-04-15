Красуля Филипп Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.
Дочь: Ефимия Филипповна
Мать ребёнка: Красуля Юлиания Константиновна
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GN2B?i=818&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно