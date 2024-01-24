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Козявин Михаил Филиппович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.11.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935

Отец: Козявин Филипп Романович

Мать: Екатерина Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
10.04.1967

Сын: Козявин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Нина Владимировна

Усолье-Сибирское-7, Иркутской области
Рождение ребёнка
09.12.1974

Дочь: Абджалимова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Нина Владимировна

г. Северодвинск, Архангельской области
Работа или профессия
Неизвестно
военный пенсионер, подполковник
Образование
Неизвестно
высшее
Образование
Неизвестно
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