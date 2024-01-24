Козявин Михаил Филиппович
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.11.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935
Отец: Козявин Филипп Романович
Мать: Екатерина Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
10.04.1967
Сын: Козявин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Нина Владимировна
Усолье-Сибирское-7, Иркутской области
Рождение ребёнка
09.12.1974
Дочь: Абджалимова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Нина Владимировна
г. Северодвинск, Архангельской области
Работа или профессия
Неизвестно
военный пенсионер, подполковник
Образование
Неизвестно
высшее
Образование
Неизвестно