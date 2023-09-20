Столовицкий Исая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столовицкий Исая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (дев.Столовицкая) Белла Голда Исаевна

Мать ребёнка: Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна

Смерть
2007

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