Столовицкий Исая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (дев.Столовицкая) Белла Голда Исаевна
Мать ребёнка: Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна
Смерть
2007