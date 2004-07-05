Рогинский Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогинский Михаил Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.08.1931

Дата смерти

05.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1978
Париж, Франция
Смерть
05.07.2004
Париж, Франция
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