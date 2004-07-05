Рогинский Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения14.08.1931
Дата смерти05.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1978
Париж, Франция
Смерть
05.07.2004
Париж, Франция