Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

avatar

Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.01.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1854 ст.

Отец: Воробьёв Гавриил Артемьевич

Мать: Воробьёва Агафья Осиповна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.

Дочь: Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Дочь: Пелагея Савельевна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.

Дочь: Воробьёва Анна Савельевна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Дочь: Воробьёва Марфа Савельевна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.

Сын: Воробьёв Семён Савельевич

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1892 ст.

Дочь: Воробьёва Агриппина Савельевна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.

Сын: Воробьёв Алексей Савельевич

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.

Дочь: Воробьёва Гликерия Савельевна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.

Дочь: Воробьёва Ольга Савельевна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Воробьёв Григорий Савельевич

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close