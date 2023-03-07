Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Место рождения
Дата рождения12.01.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1854 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.
Дочь: Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.
Дочь: Пелагея Савельевна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.
Дочь: Воробьёва Анна Савельевна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.
Дочь: Воробьёва Марфа Савельевна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.
Сын: Воробьёв Семён Савельевич
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
19.06.1892 ст.
Дочь: Воробьёва Агриппина Савельевна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.
Сын: Воробьёв Алексей Савельевич
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.
Дочь: Воробьёва Гликерия Савельевна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.
Дочь: Воробьёва Ольга Савельевна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воробьёв Григорий Савельевич
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно