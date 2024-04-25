Прокудин Егор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1927
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ротанова (Прокудина) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Прокудина (Анисимова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1934
Рождение ребёнка
20.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна
Рождение ребёнка
11.08.1954
Дочь: Савельева (Прокудина) Людмила Егоровна
Мать ребёнка: Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна
Рождение ребёнка
20.01.1956
Дочь: Сачкова Тамара Егоровна
Мать ребёнка: Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна
Рождение ребёнка
22.11.1958
Сын: Прокудин Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна
Смерть
Неизвестно