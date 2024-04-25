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Прокудин Егор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1927

Отец: Прокудин Дмитрий Перфирьевич

Мать: Прокудина (Анисимова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ротанова (Прокудина) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Прокудина (Анисимова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1934

Дочь: Петухова (Прокудина) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Прокудина (Анисимова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна

Рождение ребёнка
11.08.1954

Дочь: Савельева (Прокудина) Людмила Егоровна

Мать ребёнка: Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна

Рождение ребёнка
20.01.1956

Дочь: Сачкова Тамара Егоровна

Мать ребёнка: Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна

Рождение ребёнка
22.11.1958

Сын: Прокудин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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