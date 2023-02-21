Попова (Леднева) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963
Отец: не указан
Мать: Леднева Христина
Рождение ребёнка
09.05.1984
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.09.1985
Дочь: Нестерова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Виктор