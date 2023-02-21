Попова (Леднева) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Леднева) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1984 г.р.
1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963

Отец: не указан

Мать: Леднева Христина

Рождение ребёнка
09.05.1984

Сын: Раев Николай Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.09.1985

Дочь: Нестерова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор

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