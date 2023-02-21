Квашнин Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Андрей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962

Отец: Квашнин Анатолий Никитич

Мать: Квашнина Клавдия Григорьевна

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