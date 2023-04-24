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Жуланов Николай Григорьевич

Место рождения

Касиб, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

17.06.1930

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1930

Отец: Жуланов Григорий Николаевич

Мать: Жуланова Татьяна Степановна

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Клестова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Жуланова Тамилла Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жуланова Тамилла Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуланова Тамилла Яковлевна

Смерть
1994
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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