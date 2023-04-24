Жуланов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1930
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1930
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Клестова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Жуланова Тамилла Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жуланова Тамилла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994
Соликамск, Соликамский, Пермский край