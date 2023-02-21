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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арендарев Александр Романович

Отец ребёнка: Арендарев Роман Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арендарев Пётр Романович

Отец ребёнка: Арендарев Роман Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арендарев Николай Романович

Отец ребёнка: Арендарев Роман Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арендарев Иван Романович

Отец ребёнка: Арендарев Роман Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арендарев Роман Данилович

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