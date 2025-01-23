Тётушкин Сергей 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тётушкин Сергей

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Место рождения

Иркутская обл., Зиминский р-н

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Тетушкин Иван

Мать: Тётушкина Анастасия

Иркутская обл., Зиминский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тётушкина Евдокия

Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Тётушкин Виктор

Мать ребёнка: Тётушкина Евдокия

Рождение ребёнка
1929

Сын: Тётушкин Василий

Мать ребёнка: Тётушкина Евдокия

Рождение ребёнка
23.02.1931

Дочь: Ступина (Тётушкина) Лидия

Мать ребёнка: Тётушкина Евдокия

Рождение ребёнка
1940

Сын: Тётушкин Александр

Мать ребёнка: Тётушкина Евдокия

Смерть
23.02.1943

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