Тётушкин Сергей
Место рожденияИркутская обл., Зиминский р-н
Дата рождения1902
Дата смерти23.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Тетушкин Иван
Мать: Тётушкина Анастасия
Иркутская обл., Зиминский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тётушкина Евдокия
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Тётушкин Виктор
Мать ребёнка: Тётушкина Евдокия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Тётушкин Василий
Мать ребёнка: Тётушкина Евдокия
Рождение ребёнка
23.02.1931
Дочь: Ступина (Тётушкина) Лидия
Мать ребёнка: Тётушкина Евдокия
Рождение ребёнка
1940
Сын: Тётушкин Александр
Мать ребёнка: Тётушкина Евдокия
Смерть
23.02.1943