Говорухина (Тураева) Марина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1905
Оба первым браком Поручители: По жениху - села Виловатое крестьяне Максим Кириллович Говорухин и Никон Григорьевич Говорухин По невесте - села Виловатое крестьяне Гавриил Тураев и Герасим Чикин
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Говорухина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Говорухин Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
02.10.1908
Сын: Говорухин Николай Ефимович
Отец ребёнка: Говорухин Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1912
Сын: Говорухин Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Говорухин Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
16.04.1915
Отец ребёнка: Говорухин Ефим Григорьевич
Смерть
Неизвестно