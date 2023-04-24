Говорухина (Тураева) Марина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина (Тураева) Марина Прокопьевна

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.10.1905

Муж: Говорухин Ефим Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Оба первым браком Поручители: По жениху - села Виловатое крестьяне Максим Кириллович Говорухин и Никон Григорьевич Говорухин По невесте - села Виловатое крестьяне Гавриил Тураев и Герасим Чикин
Рождение ребёнка
13.06.1906

Дочь: Говорухина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Говорухин Ефим Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1908

Сын: Говорухин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Говорухин Ефим Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Говорухин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Говорухин Ефим Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1915

Сын: Говорухин Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Говорухин Ефим Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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