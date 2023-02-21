Гуревич Яков Григорьевич
Место рожденияг. Одесса, Украина
Дата рождения13.01.1841
Дата смерти16.03.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1860 по 1868
Место жительства
С 1868 по 1871
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1871 по 1906
Смерть
16.03.1906