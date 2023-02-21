Гуревич Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Яков Григорьевич

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Место рождения

г. Одесса, Украина

Дата рождения

13.01.1841

Дата смерти

16.03.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1860 по 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1868 по 1871
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1871 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.03.1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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