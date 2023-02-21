Шевцов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1880 год - крестьянин хутора Кисилева Валуйского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.
Дочь: Шевцова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Андреевна
Киселев, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно