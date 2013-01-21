Педяш Юрий Алесеевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1949
Дата смерти21.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1949
Рождение ребёнка
22.09.1971 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2013
Одесса, Одеська область