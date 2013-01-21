Педяш Юрий Алесеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПедяш Юрий Алесеевич

Педяш Юрий Алесеевич

avatar

Место рождения

Монастырище, Черниговский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

09.11.1949

Дата смерти

21.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1949

Отец: Педяш Алексей Саввич

Мать: Белолипцева Екатерина Дмитриевна

Монастырище, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.09.1971 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.2013
Одесса, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close