Артеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеев Василий Антонович

Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеев Петр Антонович

Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеев Иолий Антонович

Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеев Михаил Антонович

Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеев Степан Антонович

Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович

Смерть
Неизвестно
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