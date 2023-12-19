Артеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Артеев Антон Никитович
Смерть
Неизвестно