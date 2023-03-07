(Шишмакова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1922
Дата смерти06.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1922
Рождение ребёнка
06.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татаринов Михаил Николаевич
Ленинское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.?.1953 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татаринов Михаил Николаевич
Кировская Область, Россия
Смерть
06.06.1984
Целиноград, Казахстан