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(Шишмакова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.04.1922

Дата смерти

06.06.1984

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Между 1889 и 1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1922

Отец: Шишмаков Сергей Иванович

Мать: Шишмакова Анисия Дмитриевна

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Михаил Николаевич

Ленинское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.?.1953 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Михаил Николаевич

Кировская Область, Россия
Смерть
06.06.1984
Целиноград, Казахстан
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