Глушаева (Колеватых) Ефросинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушаева (Колеватых) Ефросинья Даниловна

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Место рождения

Телеговщина, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Колеватых Данил Андреевич

Мать: не указана

Телеговщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.02.1869 ст.

Муж: Глушаев Яков Григорьевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1870 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Глушаев Яков Григорьевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1871 ст.

Сын: Глушаев Данил Яковлевич

Отец ребёнка: Глушаев Яков Григорьевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1874 ст.

Сын: Глушаев Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Глушаев Яков Григорьевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1888 ст.

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Глушаев Яков Григорьевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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