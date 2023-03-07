Глушаева (Колеватых) Ефросинья Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Колеватых Данил Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1869 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1870 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Глушаев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1871 ст.
Отец ребёнка: Глушаев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
23.12.1874 ст.
Отец ребёнка: Глушаев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
02.04.1888 ст.
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Глушаев Яков Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно