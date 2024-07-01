Яснитская Татьяна Евгеньевна 10.11.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яснитская Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1902

Отец: Яснитский Евгений Александрович

Мать: Яснитская (Питиримова) Анна Васильевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
10 ноября 1902 г. родилась (14 ноября крещена) Татьяна, дочь священника Николаевской церкви села Яндашева Евгения Александрова Ясницкого и Анны Васильевой. [л. 719] Восприемники: воспитанник Казанской... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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