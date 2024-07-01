Яснитская Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1902
10 ноября 1902 г. родилась (14 ноября крещена) Татьяна, дочь священника Николаевской церкви села Яндашева Евгения Александрова Ясницкого и Анны Васильевой. [л. 719] Восприемники: воспитанник Казанской... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно