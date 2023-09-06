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Хрипко Александр Йосипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрипко Йосип Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипко Валентина Александровна

Мать ребёнка: Хрипко Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щевлюга Людмила Александровна

Мать ребёнка: Хрипко Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Хрипко Виктор Александрович

Мать ребёнка: Хрипко Евгения Ивановна

Смерть
2007

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