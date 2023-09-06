Хрипко Александр Йосипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрипко Йосип Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрипко Валентина Александровна
Мать ребёнка: Хрипко Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щевлюга Людмила Александровна
Мать ребёнка: Хрипко Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Хрипко Виктор Александрович
Мать ребёнка: Хрипко Евгения Ивановна
Смерть
2007