Михеев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1974

Сын: Михеев Аркадий

Мать ребёнка: Михеева Раиса Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Юрий Олегович

Мать ребёнка: Михеева Раиса Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Раиса Лазаревна

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