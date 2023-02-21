Кадочникова (Кадочникова) Параскева Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1848
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Рождение ребёнка
08.07.1849
Сын: Кадочников Стефан Ефимович
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Рождение ребёнка
12.12.1850
Дочь: Лукия Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Рождение ребёнка
09.03.1853
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно