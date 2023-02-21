Кадочникова (Кадочникова) Параскева Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Параскева Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1848

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1849

Сын: Кадочников Стефан Ефимович

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1850

Дочь: Лукия Ефимовна

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1853

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Ефим Никитович

Смерть
Неизвестно
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