(Панпурина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Панпурин Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панпурин Иосиф
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно