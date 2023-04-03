(Панпурина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панпурина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Панпурин Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панпурин Иосиф

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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