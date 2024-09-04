Лукьянов Петр Еремеевич
Место рожденияКаменка
Дата рождения17.05.1885 ст.
Дата смерти27.11.1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885 ст.
Отец: Лукьянов Еремей Феодоров
Мать: Лукьянова Ульяна Саввина
№49 МК Дмитриевской церкви с. Каменка Белебеевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.04.1904 ст.
Жена: не указана
Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
2 браком
Рождение ребёнка
1905 ст.
Мать ребёнка: Лукьянова (Тремазова) Гликерия Парфеновна
Смерть
27.11.1945
Порок сердца