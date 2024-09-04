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Лукьянов Петр Еремеевич

Место рождения

Каменка

Дата рождения

17.05.1885 ст.

Дата смерти

27.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885 ст.

Отец: Лукьянов Еремей Феодоров

Мать: Лукьянова Ульяна Саввина

№49 МК Дмитриевской церкви с. Каменка Белебеевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Тремазова) Гликерия Парфеновна

Бракосочетание
03.04.1904 ст.

Жена: не указана

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
2 браком
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Лукьянов Петр Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Тремазова) Гликерия Парфеновна

Смерть
27.11.1945
Порок сердца

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