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Степан Лаврентьев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.12.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1797 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1819 ст.

Отец: Лаврентий Дмитриев

Мать: Анна Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
До 1839 года отпущен на вечную волю
Бракосочетание
04.02.1842 ст.

Жена: Дарья Никитина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в селе Гостилово, Егорьевского уезда, дочь Ростовской купчихи Анны Семеновой
Смерть
Неизвестно
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