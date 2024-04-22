Степан Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения20.12.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1819 ст.
Отец: Лаврентий Дмитриев
Мать: Анна Сергеева
До 1839 года отпущен на вечную волю
Бракосочетание
04.02.1842 ст.
Жена: Дарья Никитина
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в селе Гостилово, Егорьевского уезда, дочь Ростовской купчихи Анны Семеновой
Смерть
Неизвестно