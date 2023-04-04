Митяшин Никола Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1981
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.2005
Дочь: Митяшина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.12.2006
Сын: Митяшин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.12.2006
Сын: Митяшин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно