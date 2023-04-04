Митяшин Никола Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшин Никола Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Митяшина Шабалина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
03.07.2005

Дочь: Митяшина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.12.2006

Сын: Митяшин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.12.2006

Сын: Митяшин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митяшина Сенкина Людмила Ивановна

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