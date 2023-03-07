Пиунова-Шмидгоф (Пиунова) Екатерина Борисовна
Место рождения
Дата рождения17.11.1843
Дата смерти27.11.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1851
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1853
Место жительства
С 1858 по 1909
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.1909