Пиунова-Шмидгоф (Пиунова) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиунова-Шмидгоф (Пиунова) Екатерина Борисовна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

17.11.1843

Дата смерти

27.11.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1851
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1853
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1858 по 1909
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.1909
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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