Деганова (Полякова) Нина
Место рождения
Дата рождения07.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1956
Отец: Поляков Павел
Мать: Полякова Александра
Образование
Между 1973 и 1975
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
среднее специальное | Саранский Кооперативный Техникум
Бракосочетание
21.01.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1979
Сын: Деганов Сергей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1987
Сын: Деганов Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1989
Сын: Деганов Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
работник торговли