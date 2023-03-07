Деганова (Полякова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деганова (Полякова) Нина

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Место рождения

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

07.07.1956

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1956

Отец: Поляков Павел

Мать: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Образование
Между 1973 и 1975
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
среднее специальное | Саранский Кооперативный Техникум
Бракосочетание
21.01.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.04.1979

Сын: Деганов Сергей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.03.1987

Сын: Деганов Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.01.1989

Сын: Деганов Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
Неизвестно
работник торговли
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