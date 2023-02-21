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Муравьев Анатолий Ананий Веденеевич

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Место рождения

деревня Яровская ,Исетский р-он,Тюменская обл. (ныне не существует)

Дата рождения

1924

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1890 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Муравьева Рябкова Арина Анисимовна

деревня Яровская ,Исетский р-он,Тюменская обл. (ныне не существует)
Бракосочетание
1946

Жена: Муравьева Уловская Лидия Александровна

Станичное, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравьева Уловская Лидия Александровна

Станичное, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1998
Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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