Муравьев Анатолий Ананий Веденеевич
Место рождениядеревня Яровская ,Исетский р-он,Тюменская обл. (ныне не существует)
Дата рождения1924
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: скрыто настройками приватности
деревня Яровская ,Исетский р-он,Тюменская обл. (ныне не существует)
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муравьева Уловская Лидия Александровна
Смерть
1998
Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область