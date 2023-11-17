Фиона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Галкин Иван Петрович
Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Галкина Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Галкина Шелтунова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галкина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Галкина Степанова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галкин Петр Осипович
Смерть
Неизвестно