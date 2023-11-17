Фиона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиона Яковлевна

Фиона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Галкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Галкина Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Галкин Максим Петрович

Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Галкина Шелтунова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Галкин Демитрий Петрович

Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галкина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Галкина Степанова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Галкин Петр Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Петр Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close