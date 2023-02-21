Козырева (Нуркаева) Эльмира
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1962
Отец: Нуркаев Нуфус
Мать: Нуркаева Флюра
Рождение ребёнка
07.03.1986
Сын: Козырев Антон
Отец ребёнка: Козырев Александр
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милоенко Ольга
Отец ребёнка: Козырев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козырев Александр