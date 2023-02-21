Козырева (Нуркаева) Эльмира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Нуркаева) Эльмира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1962

Отец: Нуркаев Нуфус

Мать: Нуркаева Флюра

Рождение ребёнка
07.03.1986

Сын: Козырев Антон

Отец ребёнка: Козырев Александр

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милоенко Ольга

Отец ребёнка: Козырев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Александр

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