Палкин Козма Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалкин Козма Фомин

Палкин Козма Фомин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1743

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Палкин Фома Тарасович

Мать: не указана

Смерть
После 1743
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close