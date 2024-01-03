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Корниенко Федор Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Корниенко Филипп Петров

Мать: Пелагея Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Анастасия Никитина

Рождение ребёнка
05.02.1872

Дочь: (Корниенко) Анна Федорова

Мать ребёнка: Корниенко Анастасия Никитина

Рождение ребёнка
15.07.1874

Дочь: (Корниенко) Евфимия Федорова

Мать ребёнка: Корниенко Анастасия Никитина

Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Корниенко Михаил Федоров

Мать ребёнка: Корниенко Анастасия Никитина

Рождение ребёнка
21.08.1877

Дочь: (Корниенко) Наталья Федорова

Мать ребёнка: Корниенко Анастасия Никитина

Смерть
Неизвестно

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