Корниенко Федор Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Корниенко Филипп Петров
Мать: Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1872
Дочь: (Корниенко) Анна Федорова
Мать ребёнка: Корниенко Анастасия Никитина
Рождение ребёнка
15.07.1874
Дочь: (Корниенко) Евфимия Федорова
Мать ребёнка: Корниенко Анастасия Никитина
Рождение ребёнка
12.07.1876
Мать ребёнка: Корниенко Анастасия Никитина
Рождение ребёнка
21.08.1877
Дочь: (Корниенко) Наталья Федорова
Мать ребёнка: Корниенко Анастасия Никитина
Смерть
Неизвестно