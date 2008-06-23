Борисова (Судоргина) Светлана Анатольевна
Место рожденияс. Засечное Пензенская область
Дата рождения30.06.1970
Дата смерти23.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Засечное Пензенская область
Рождение ребёнка
17.08.1996
Сын: Борисов Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Борисов Максим Валентинович
Смерть
23.06.2008
с. Засечное Пензенская область