Борисова (Судоргина) Светлана Анатольевна 30.06.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова (Судоргина) Светлана Анатольевна

Место рождения

с. Засечное Пензенская область

Дата рождения

30.06.1970

Дата смерти

23.06.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Засечное Пензенская область
Рождение ребёнка
17.08.1996

Сын: Борисов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Борисов Максим Валентинович

Смерть
23.06.2008
с. Засечное Пензенская область

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