Курьянов Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянов Алексей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1995

Сын: Курьянов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Курьянова Ирина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курьянов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Курьянова Ирина Владимировна

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