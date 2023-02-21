Курьянов Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1995
Сын: Курьянов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Курьянова Ирина Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курьянов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Курьянова Ирина Владимировна