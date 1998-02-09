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Маркелова (Андроновская) Анна Петровна
Маркелова (Андроновская) Анна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.1914
Дата смерти
09.02.1998
Пол
Женский
Отец
Андроновский ?
Мать
(Жукова) Домна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1914
Отец:
Андроновский ?
Мать:
Домна
Смерть
09.02.1998
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