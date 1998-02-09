Маркелова (Андроновская) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова (Андроновская) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1914

Дата смерти

09.02.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1914

Отец: Андроновский ?

Мать: Домна

Смерть
09.02.1998
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