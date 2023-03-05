(Шальчинова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шальчинова) Елена

(Шальчинова) Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: не указан

Мать: Шальчинова Галина Егоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close